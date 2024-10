Unser Auftrag in der Stadt Winterthur

Die Stadt Winterthur ist für ihre über 119'000 Einwohnerinnen und Einwohner und viele andere Menschen Bildungs-, Kultur- und Gartenstadt. Unsere Mitarbeitenden sind am Puls der Stadt und erleben ihre Vielfalt täglich. Trage auch du dazu bei, dass unsere Stadt lebenswert ist und bleibt. Dabei bieten wir dir Verantwortung, Flexibilität und Perspektiven.

Als das verbindende Element in der pulsierenden Kulturstadt Winterthur sind wir mehr als nur ein Verkehrsunternehmen. Mit einer Flotte von 96 Fahrzeugen sorgen wir für die sichere und zuverlässige Beförderung von rund 30 Mio. Fahrgästen jährlich und prägen damit das tägliche Leben von tausenden Menschen.



Wir suchen eine engagierte Fachkraft, die gemeinsam mit unserem Team in der Werkstatt entscheidend zur Mobilität in Winterthur und Umgebung beiträgt.

Deine Aufgaben in einem motivierten Team

Spannende und anspruchsvolle Fahrzeugdiagnosen vornehmen und dabei auch spezialisierte Sondersysteme kennenzulernen.

Ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld, das von Unterhalt, Reparaturen und Servicearbeiten an Bussen bis hin zu Trolleybus-Fahrleitungen reicht.

Sicherstellen mit einem motivierten Team, dass unsere Fahrzeugflotte für eine kontinuierliche Verfügbarkeit jederzeit bereit ist.

Wichtigen Beitrag leisten, damit der anstehende Technologiewandel (Elektromobilität) reibungslos umgesetzt werden kann.

Dein Profil und Motivation

Du hast eine abgeschlossene Berufslehre als Lastwagenmechaniker:in oder in der Automobil-, Landmaschinen- oder Baumaschinenbranche mit nachgewiesenen Track Record im LKW-Bereich.

Du verfügst idealerweise über mindestens 2 Jahre Erfahrung als Automobildiagnostiker:in und konntest so bereits praktisches Know-how sammeln.

Du besitzt die Fahrbewilligung der Kat. C oder bist motiviert, diese zu erwerben.

Freude am öffentlichen Verkehr mit spannender Technik.

Freude, mit einem motivierten Team spannende technische Herausforderungen umzusetzen.

Du möchtest einen wichtigen Beitrag zur Mobilität der Zukunft leisten.

Dein gutes Deutsch und deine hohe Belastbarkeit runden dein Profil ab.

Was wir bieten

Bei uns hast du die Möglichkeit, dich stetig weiterzuentwickeln.

Ein kollegiales Team erwartet dich, welches den öffentlichen Verkehr einer ganzen Stadt sicherstellt.

Mit uns hast du nicht nur einen verlässlichen Arbeitgeber, sondern auch die Chance, Verantwortung zu übernehmen und flexibel zu arbeiten.

Du arbeitest in einem Unternehmen, welches sich mit neuen Technologien und Instrumenten aufbauen und integrieren muss.

Du übernimmst eine entscheidende Rolle in einem Unternehmen, das jährlich 5,5 Mio. km mit einer beeindruckenden Flotte von 96 Fahrzeugen zurücklegt.

Kontakt

Deine Fragen zur Stelle beantwortet dir gerne Benjamin von Siebenthal, Gesamtleiter Werkstatt, Telefon +41 52 235 35 43.



Mehr erfahren? https://stadt.winterthur.ch/



Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich jetzt und werde ein Teil des Teams, das Winterthur bewegt!



Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung. Bitte wähle das unten aufgeführte "jetzt bewerben"-Feld. Andere Bewerbungen werden nicht berücksichtigt.

